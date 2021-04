Freedsmerk over het openen van terrassen: "Wat zou daar mis mee zijn?"

Anderen zeggen erbij dat het wel verantwoord moet zijn, maar hebben veel vertrouwen in de manier waarop horeca-ondernemers zoiets van plan zijn. "In de parken is er helemaal geen toezicht en we hebben gezien waar dat toe kan leiden." Uiteraard waren er ook andere geluiden: "We moeten eerst wachten tot er meer mensen zijn gevaccineerd" en "als medici zeggen dat het onverantwoord is, moeten we daar naar luisteren. De gezondheid gaat voor!"

"Mensen zijn er gewoon aan toe. We zagen dat bijvoorbeeld in de Prinsentuin toen het daar vorige week zo druk was. En die volle ziekenhuizen, dat kan ook komen omdat men elkaar thuis opzoekt. Een ontmoeting op een terras is dan juist beter!"

Conclusie was ook dat het weer voorlopig genoeg helpt om de drukte op terrassen te voorkomen.