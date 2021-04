GGD: vooral meer coronabesmettingen onder zestigers

Het aantal besmettingen in verpleeg- en verzorgingshuizen en in de thuiszorg nam af. In het onderwijs nam het aantal besmettingen met een vijfde af. Het totaal besmettingen in de leeftijdsgroep 18 tot 30 jaar nam afgelopen week wel af. De groei was juist sterk onder zestigers.

Meer vaccin

De afgelopen week hebben 9.250 inwoners van Fryslân een vaccinatie gekregen bij de GGD. De Landelijke Huisartsen Vereniging zei vrijdag bang te zijn dat veel mensen zich niet laten vaccineren met het coronavaccin van AstraZeneca. De GGD krijgt de komende weken duizenden extra doses Pfizer-vaccin en roept Friezen die wanneer dan ook een uitnodiging hebben gekregen daarom op een afspraak te maken.

Er is volgens de gezondheidsdienst volop ruimte, ondanks het wegvallen van een deel van de AstraZeneca-vaccins. Het aantal Friese vaccinaties komt volgens de GGD in week 17 naar verwachting boven de 20.000 per week uit.

Doordat de leveringen op gang komen kan op de nieuwe locaties in Heerenveen, Franeker (per 12 april) en Dokkum (14 april) meteen flink worden geprikt. In totaal zijn er nu 89.329 prikken gezet door de GGD bij Friezen. Komende week krijgen de mensen van 69 en 70 jaar een uitnodiging van het RIVM om een prikafspraak te maken.

AstraZeneca

Landelijk is besloten mensen jonger dan zestig niet meer te vaccineren met AstraZeneca. Dit betekent dat zorgmedewerkers een ander vaccin krijgen. Welk vaccin en wanneer is nog niet bekend. De tweede prik, die vrijwel geen kans op ernstige bijwerkingen heeft, gaat wel door.

Het vaccineren door de huisartsen met Astra Zeneca was niet stopgezet en gaat gewoon door. Het betreft de groepen 60 tot 65 jaar, mensen met overgewicht en mensen met het Syndroom van Down. Overigens is de kans op ernstige bijwerkingen (trombose in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes) volgens de GGD voor alle leeftijdsgroepen zeer klein. De voordelen van vaccineren zijn vele malen groter dan de nadelen, stelde ook het Europees Geneesmiddelenbureau.

Panelonderzoek

Inwoners van Fryslân zijn volgens de GGD vaker bang voor bijwerkingen van AstraZeneca (44 procent is bang) dan voor bijwerkingen van andere vaccins (Pfizer 23 procent, Moderna 27 procent). Dit blijkt uit het elfde panelonderzoek van GGD Fryslân in opdracht van het RIVM. De meerderheid van de deelnemers is voor het openstellen van evenementen voor mensen met een vaccinatiebewijs (60 procent is voor) of een negatief testresultaat (63 procent is voor).

Het aantal mensen met rug-, nek- en schouderklachten neemt toe. 52 procent heeft hier meer last van dan voorheen, 5 procent heeft juist minder last. Mensen bewegen wel iets meer. In eerdere onderzoeken zei ruim 40 procent minder te bewegen, nu is dit 35 procent.

Minder tests

Deze week hebben 15.237 Friezen zich bij de GGD laten testen op Covid-19. Dat zijn er minder dan de 17.075 van vorige week. Het vindpercentage (het aandeel positieve tests van het totaal aantal tests) steeg iets, naar 8,5 procent.