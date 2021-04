Eerste bezoeker voor Museumhuis Van Eysinga komt niet opdagen

Het Van Eysingahuis heeft de Friese primeur. Als open monument is het museum in deze proefmaand als één van de eersten aan de beurt om weer open te gaan. De andere musea in Fryslân die voor de proef zijn geselecteerd zijn het Jopie Huismanmuseum in Workum en het Fries Museum in Leeuwarden. Zij hebben hun proefopening op 19, 20 en 21 april. Het Fries Museum mag dan 250 mensen toelaten, het Jopie Huismanmuseum 125.

Het Van Eysingahuis was voorheen onderdeel van het Fries Museum en is nu in het bezit van de vereniging Hendrick de Keyser. Het Museumhuis wil graag wat bekender worden in Fryslân en daar deze testopening voor gebruiken.