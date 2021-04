Huisartsen maken zich zorgen over vaccinatiebereidheid met AstraZeneca

Vrijdag worden de vaccins naar huisartsen in onze provincie gebracht. De vaccinaties voor 60-plussers beginnen komende week in Fryslân. Volgens Karin Groeneveld, voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging en zelf huisarts in Lemmer, is er de afgelopen weken een verkeerd beeld ontstaan over AstraZeneca. Het Europees Geneesmiddelbureau heeft gister vastgesteld dat het vaccin een zeldzame bijwerking heeft. 1 op de 100.000 gevaccineerden kan trombose krijgen als gevolg van de vaccinatie. Volgens het EMA zijn de nadelen een stuk kleiner dan de voordelen. Het vaccineren gaat daarom door, maar AstraZeneca mag alleen gebruikt worden bij 60-plussers.

Vaccinatiebereidheid 'bedroevend laag'

Volgens Groeneveld is de vaccinatiebereidheid in de rest van het land "bedroevend laag." Ze hoopt dat dat in Fryslân anders is. "Van huisartsen in de rest van het land hoor ik dat zo'n 50 procent niet komt opdagen en dat is zonde. Het gaat om de doelgroep die juist vatbaar is voor covid. Er kunnen nu meters worden gemaakt. Het is zonde dat de berichtgeving het vertrouwen zo omlaag heeft gebracht."