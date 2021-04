Naast grutto wil Vogelbescherming nu ook eigen Aanvalsplan Grutto redden

Het Aanvalsplan Grutto:

Volgens het plan moeten er speciale gebieden worden aangewezen die voor de grutto en andere weidevogels geschikt worden gemaakt. Het gaat om gebieden van zo'n 1.000 hectare, in de zes provincies waar de meeste grutto's broeden, onder andere in Fryslân. Het plan is gericht op 30 grote weidevogelgebieden.