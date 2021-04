Container met bakolie uit het water gehaald in Duitsland

De container met gebruikte bakolie die in de Noordzee dreef, is in Duitsland uit het water gehaald. Dat meldt de Kustwacht. Het is een van de vijf containers die woensdag overboord sloegen van het schip Baltic Tern. De Duitse autoriteiten werden verantwoordelijk voor die container nadat die naar Duitse wateren waren afgedreven. De container is inmiddels in de Eemshaven aan wal gebracht.