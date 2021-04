Longarts: versoepeling coronamaatregelen is "te vroeg"

Volgens Van Geffen kan nu nog niet worden gezegd of er versoepelingen kunnen komen, omdat de situatie van moment tot moment moet worden bekeken. "In Noord-Nederland zitten we nu echt heel krap. We kunnen mensen met corona nu nog wel opnemen, maar op het moment dat dat een klein beetje verder toeneemt, betekent dat dat je andere zorg moet afschalen." Dat betekent dat niet-spoedeisende zorg dan niet kan worden geleverd.

Delicaat evenwicht

"Het is een heel delicaat evenwicht", vervolgt Van Geffen. Dat evenwicht wordt nu verstoord omdat we volgens de longarts nog op een zeer kritiek punt zitten qua capaciteit. De kans dat het aantal coronabesmettingen drastisch toeneemt, lijkt kleiner omdat een groot deel van de ouderen en het zorgpersoneel al is gevaccineerd. Toch is het niet zo simpel: "We zien wel dat de mensen die gevaccineerd zijn niet meer zo ziek worden, maar het is nog zeker niet voorbij."

De vaccinatiecampagne verloopt volgens Van Geffen "op z'n zachtst gezegd suboptimaal". Het vaccineren met het AstraZeneca-vaccin is stilgelegd omdat niet zeker is of het veilig is. "Ik heb daarnaast deze week meerdere hele jonge mensen naar de intensive care of de corona-afdeling moeten brengen voor zuurstof. Dat zijn allemaal mensen die voorlopig niet aan de beurt zijn om gevaccineerd te worden. Daar moet wel capaciteit voor blijven."

"Te vroeg"

Persoonlijk hoopt Van Geffen dat er snel versoepelingen komen, maar als arts ziet hij dat dat er nu nog absoluut niet in zit. "Het is echt nog te vroeg. En daar ben ik niet alleen in: zowel artsen op corona-afdelingen als daarbuiten vinden dat. Alles wordt geraakt als je weer een enorme toestroom van patiënten krijgt, die eigenlijk nu nog te vermijden is."

"Je kunt maar op een plek tegelijk zijn. Als ik op de corona-afdeling sta, kan ik niet de longkankerafdeling staan, waar ik normaal het meeste werk verricht. Datzelfde geldt voor mijn collega's en verpleegkundigen van andere afdelingen", zegt Van Geffen.

Nog even volhouden

Dat er extra hard moet worden gewerkt, is volgens hem niet het ergste. "Dat doen we al heel lang. Maar het heeft een enorme wisselwerking op ons, zowel geestelijk als fysiek." Van Geffen denkt dat we niet te snel moeten versoepelen en nog even moeten volhouden. "Die laatste loodjes wegen het zwaarst."

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) zei donderdag ook verbaasd te zijn dat het kabinet van plan is de coronamaatregelen te versoepelen. "Ik ben verbijsterd om dat te horen", zegt John Taks, bestuurslid van de koepelorganisatie. "Voor de komende weken is de voorspelling dat de cijfers net zo hoog zijn als in maart vorig jaar. De ziekenhuizen liggen hartstikke vol, we kunnen mensen niet overplaatsen."