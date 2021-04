Schoolkinderen houden herdenking bij verzetsmonument Allardsoog

Vorig jaar mochten er in verband met de coronamaatregelen maar één leerling en één leerkracht bij de herdenking aanwezig zijn, maar dit jaar mogen de leerlingen van groep 7 en 8 er allemaal bij zijn, omdat de maatregelen wat zijn versoepeld. "Vorig jaar mochten we helemaal niet met de leerlingen bij elkaar zijn, maar dit jaar mag dat gelukkig wel", zegt directeur Daan Planting van De Oanrin.

Scholen blijven in eigen 'bubbel'

Er mogen dit jaar echter geen gasten naar de herdenking komen en ook de kinderen van beide basisscholen blijven in hun eigen 'bubbel'. "Op die manier kunnen we toch de herdenking organiseren." Het blijft volgens Planting jammer dat de herdenking in beperkte vorm is. "Vorig jaar was het de 75ste herdenking en dat was uitgerekend het jaar dat het niet kon doorgaan. Dat is een hard gelag."

De kinderen gaan vrijdagochtend naar het verzetsmonument bij Allardsoog. "We houden daar een moment stilte en we zingen een couplet van het Wilhelmus. De kinderen hebben gedichten gemaakt, waarvan vier worden voorgelezen", vertelt Planting.

Hij en directeur Pieter Nauta van Betrouwen houden beiden een korte toespraak. Normaal gesproken zou de burgemeester ook langskomen om kort wat te zeggen, "maar die kan er natuurlijk ook niet bij zijn." Tot slot worden er bloemen gelegd.

Monument geadopteerd

De basisscholen hebben het verzetsmonument geadopteerd. "We hebben onszelf verplicht daar jaarlijks een herdenking te organiseren en ook met de kinderen vooraf in de klas erbij stil te staan waarom we dat doen, zodat kinderen ook weten wat de lokale geschiedenis is", zegt Planting. "De kinderen zijn daar best van onder de indruk."

De plechtigheid wordt dit jaar, net als vorig jaar, gefilmd en op de websites van de scholen geplaatst. Daar zijn ook de gedichten van de leerlingen te lezen.

De plechtigens wurdt dit jier, krekt as foarich jier, filme en op de websides fan de skoallen pleatst. Dêr binne ek de gedichten fan de learlingen te lêzen.