Snackbarhouders niet te spreken over mogelijk verbod op nieuwe snackbars

Met het plan wil de Raad een gezondere samenleving stimuleren. Snackbarhouders vinden het onzin dat patat wordt aangewezen als schuldige van ongezond leven of bijvoorbeeld obesitas.

In Sneek zijn er heel wat snackbars en andere eetgelegenheden. De patatbakkers daar vinden het aan de ene kant prima dat er dan nog niet nog meer concurrenten bij komen, maar de mensen moeten zelf kunnen uitmaken wat ze eten.

'Het gaat om de saus'

"Een broodje gezond bevat meer calorieën dan een patatje", zegt eigenaar Mürsel van snackbar Mangerie. "Het gaat om de saus die gebruikt wordt. Zo is fritessaus veel minder vet dan mayonaise. Dus gebruik is zelf fritessaus."

Dirke Kedde van snackbar De Pôlle vindt het plan helemaal niks. Zijn assortiment is sinds 1968 amper veranderd en ook niet gezonder geworden dan in het begin. "Ze zijn allemaal groot geworden met patat, of niet? Ik denk niet dat het slecht is voor de mensen."

'Nederlandse identiteit'

Eigener Siao Yu van snackbar Piranha vindt dat mensen er beter op kunnen letten om zo min mogelijk saus te nemen en minder zout te eten. Eén keer in de week patat of een snack moet kunnen, vindt hij.

Yu denkt niet dat patat ooit zal verdwijnen. "Patat is gekoppeld aan de Nederlandse identiteit." Als er geen snackbars zouden zijn, dan frituren mensen volgens hem thuis wel.