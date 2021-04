Nieuwe voorzitter Frysk Ljeppers Boun zet zich met provincie in voor dorpsschansen

In een dorp zou een bescheiden waterpartij moeten komen, met één schans en een zandbed. Dat kan volgens het Frysk Ljeppers Boun vrij makkelijk, zonder al te veel kosten. Het zou bijvoorbeeld bij een sportpart kunnen komen of bij een speelplaats of de dorpsvaart.

De bedoeling is dat iedereen zo'n dorpsschans mag gebruiken, ook de scholen met gymnastiekles. Doarpswurk zal binnenkort met de verenigingen van dorpsbelangen vragen naar de belangstelling.

Coronaruimte

Op 6 april was de ledenvergadering van de bond. Er is niet enkel gesproken over de dorpsschansen, maar ook over de coronacrisis. Het Frysk Ljeppers Boun heeft ook dit jaar weer aangegeven het maximale te willen doen binnen de mogelijkheden. Er moet verantwoordelijkheid worden genomen, maar de ruimte die er wél is moet worden genomen voor trainingen en wedstrijden.

"Er zijn diverse opties denkbaar, zoals: helemaal niets kunnen doen, volledige competitie, later beginnen, wel of geen trainingen, wel of geen publiek erbij. Al deze opties worden weer voorbereid om snel te kunnen schakelen, besluiten en uitvoeren," zo schrijft de bond.

Nieuwe voorzitter

Ook is er een nieuwe voorzitter benoemd. Na vier jaar geeft Teije Dijk met zijn pensionering zijn taken over aan Etty Kramer-Spriensma uit It Heidenskip, die zelf actief is geweest binnen de sport. Ze was ook bestuurslid van een LTO-afdeling, lid van de gemeenteraad en voorzitter van de fierljepvereniging in It Heidenskip. Ze werkt bij zuivelconcern Friesland Campina als adviseur voor boeren.