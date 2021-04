Fracties Ooststellingwerf bang dat jongeren door corona meer drinken

Zo had Marieke van Weperen van het CDA het over de mentale problemen bij de jeugd. Jenny Dolstra van Wij Lokaal vond het vreemd dat het corona-effect niet meegenomen is in het preventie- en handhavingsplan alcohol voor 2021-2023. Dat plan werd donderdag besproken in een commissie. Maar volgens wethouder Esther Verhagen is het reguliere beleid afdoende.

Het alcoholgebruik is de laatste tien jaar gedaald. In 2012 was het nog 60 procent van de jongen tussen de 12 en de 18 jaar die wel eens aangeschoten is geweest, nu is dat 43 procent. Volgens de wethouder os het ook maar net hoe je het bekijkt: is het glas halfvol of halfleeg?

Burgemeester Harry Oosterman zei verder dat er actie wordt ondernomen als er overtredingen zijn. De gemeente doet steekproeven, met name op locaties waar het niet-naleven van de regels een bekend probleem is.