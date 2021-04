Gastles in Garyp van onderduikster: "Kinderen kunnen het nu nog uit eerste hand horen"

In totaal zijn in 1943 honderden joodse kinderen naar Fryslân gesmokkeld die bij Friese families een deel van de Tweede Wereldoorlog doorbrachten. Zo had mevrouw Waas haar onderduikadres in IJlst.

"Het was muisstil in de klas"

Het persoonlijke verhaal maakte grote indruk op de school in Garyp, zegt directeur Anna Doornbos van De Wrâldpoarte. "Het was muisstil in de klas, dan gebeurt er echt wel wat. Het sluit prachtig aan op de dingen waar we mee bezig zijn op school in deze tijd. We hebben elk jaar wel een thema over de Tweede Wereldoorlog. En dan is het fantastisch dat je met iemand kan praten die de oorlog heeft overleefd en die erover kan vertellen. Kinderen kunnen het nu nog uit de eerste hand horen."

Huidige vluchtelingen

Het bleef niet alleen bij de oorlog van 40-45, ook de huidige problematiek kwam aan bod. "Wij willen het ook graag verbinden aan de vluchtelingen van nu", zegt Doornbos. "De vluchtelingen van toen waren de joodse mensen uit Amsterdam die hier belandden. Maar we hebben nu ook vluchtelingen die vlakbij wonen, in het azc in Burgum. Dat vinden wij als school belangrijk om de kinderen mee te geven. We leven hier in vrijheid, maar dat is niet voor iedereen zo."

"Ik vond het wel heel mooi dat ze dit heeft uitgelegd", zegt een van de leerlingen na afloop. "Het is goed om mee te krijgen en ze wist wel goed wat er gebeurt met mensen dit dit soort dingen meemaken. Ik wist er wel wat van, ik vind het interessant, maar ook erg voor de mensen die het hebben meegemaakt."