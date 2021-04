Roeister Ymkje Clevering: "Ik kom hier om te winnen"

Het Europees kampioenschap vindt plaats in Varese. Waarom zijn jullie daar zo vroeg al naar toe gereisd?

We hebben ervoor gekozen om twee weken van tevoren al deze kant op te gaan. Zo kunnen we hier goed trainen en hebben we onze eigen bubbel. We zitten hier alleen met onze eigen ploeg en andere landen komen we ook niet tegen. Ik zit nu op het balkon. Het is 17, 18 graden en als ik 100 meter loop, zit ik al in het water. Dat is ideaal.

Jullie werden vijf maanden geleden Europees kampioen in Poznan. Wat zijn nu jullie kansen?

Omdat het EK van vijf maanden geleden ook de laatste wedstrijd was, is het lastig om in te schatten. We gaan er vanuit dat we te maken krijgen met dezelfde landen en Groot-Brittannië. Dat was het enige land dat er op het EK in Poznan niet bij was. En dat is een sterk roeiland. Polen is de wereldkampioen, maar werd derde op het EK. En Italië is ook sterk, net als Roemenië.

Jullie hebben je al geplaatst voor de Olympische Spelen, maar bij sommige sporten moet je toch opnieuw vormbehoud laten zien. Hoe zit dat bij jullie?

Wij zijn zeker van de Spelen. We hadden ons al geplaatst en de gouden medaille op het EK was al genoeg voor vormbehoud. Het helpt natuurlijk ook dat we goud hebben gehaald.

Jullie zijn nu de sterkste van Europa, maar hoe zijn jullie kansen op de Spelen?

Het EK is wel een goede graadmeter voor ons. Vaak horen de Europese boten ook bij de wereldtop. China kan daarbij komen. Ook omdat zij een Engelse coach hebben aangesteld en het laatste WK veel medailles hebben gewonnen. Australië hebben we al lang niet in actie gezien, maar die hebben van de vier zonder een prioriteit gemaakt. En dan heb je nog Nieuw-Zeeland, Canada en Amerika.

Hoe ziet de periode na het EK eruit?

Veel is nog onzeker. We gaan na het EK tot 11 mei op hoogte trainen in Oostenrijk, maar daarna is het afhankelijk van wat er kan. We gaan vooral trainen, trainen, trainen. En misschien nog wat wedstrijden. Zoals het nu staat, gaat één wereldbeker door en komen er misschien nog één of twee bij. We moeten even kijken wat er mogelijk is. Hoelang moeten we in quarantaine? In welk land is de wedstrijd? Ondertussen trainen we gewoon door en maakt het niet uit wat voor wedstrijden er nog bij komen.

Normaal gesproken mag je drie weken van tevoren al naar de Spelen. Dat is nu teruggebracht naar vijf dagen. Hoe vervelend is dat?

Het is wel schakelen. Het zijn in Japan natuurlijk andere tijden, dus wil je geen last hebben van een jetlag. En de omstandigheden zijn daar ook heel anders. Het is er veel warmer dan hier en de luchtvochtigheid is waarschijnlijk heel hoog. We hebben wel wat faciliteiten om daarmee om te gaan, maar het zou het mooiste zijn als we ergens heen kunnen waar vergelijkbare omstandigheden zijn.