Oosterwolde in beweging: Olga Commandeur geeft gymnastiek aan ouderen

Olga Commandeur, bekend van de televisiegymnastiek Nederland in Beweging!, was donderdag in Oosterwolde om met de ouderen in zorgcentrum Rikkingahof oefeningen te doen. De work-out was coronaproof, maar de meeste ouderen waren toch al gevaccineerd. In de zogenaamde wintertuin van Rikkingahof kwamen ze zittend of staand in beweging op de muziek en instructies van de oud-atlete.