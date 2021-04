LTO wil tekort aan ruimte in Nederland aanpakken door inpoldering

Tineke de Vries van LTO erkent dat er in Nederland een tekort aan grond is. Maar volgens haar hebben ook de boeren behoefte aan meer ruimte om zich te ontwikkelen en natuur-inclusiever en biologischer te boeren, zoals de Europese Unie wil. De Vries vindt daarom dat serieus gekeken moet worden naar mogelijkheden om, zoals in het verleden, Nederland groter te maken door landwinning.

"Waarom doen we niet wat we al eeuwen hebben gedaan: grond erbij maken!" De Vries denkt dan niet aan de Waddenzee, maar aan de Noordzee. "Landwinning op zee is niet alleen goed voor de landbouw, maar ook voor huizenbouw, recreatie en natuur."

"Boer is deel van oplossing"

Het Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) laat in een reactie weten dat ze het grote belang van de etensproductie missen in het advies van het planbureau. Het NAV vindt dat het tijd wordt voor een fundamentele discussie over het grote belang van het produceren van eten in eigen land.

Beide boerenorganisaties zijn van mening dat de vruchtbare Nederlandse landbouwgrond behouden moet worden voor de landbouw. "De boer is niet het probleem, maar onderdeel van de oplossing", zegt De Vries. "Op boerenland vind je weidevogels, in zonneparken en in de stad zie ik ze niet. Landbouwgrond is ook heel belangrijk voor de waterhuishouding."