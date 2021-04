Kwaliteit RUG/Campus Fryslân erg goed, aantal studenten kan nog beter

Inhoudelijk is RUG/Campus Fryslân dus goed op weg, zegt Bouma. "We hebben met het University College een harstikke mooie opleiding die al snel het predicaat 'Topopleiding' heeft gekregen. Maar qua aantallen is het wel zuiniger dan dat we in 2015 hadden verwacht. We zijn met minder studenten begonnen en de groei is er wel, maar het gaat wel minder snel dan dat we toen dachten. Dus om er een volledige faculteit te vormen, dat zal nog net wat langer duren."

Prognoses bijgesteld

In totaal zijn er nu zo'n 270 studenten, terwijl dat in de originele plannen zo'n 800 hadden moeten zijn. "Daar zijn een paar oorzaken voor", denkt Bouma. Wat de bachelor-opleiding betreft zijn wij met minder studenten begonnen, die schatting was gewoon moeilijk. Het waren er eerst 27, nu zitten we op 77. Dus dat groeit nog prima, maar begon wel wat langzamer. De masteropleidingen zijn voor een deel wat later begonnen vanwege wat moeilijke voorbereidingen. Een paar doen het heel goed, anderen moeten er nog wat aan trekken om meer studenten te krijgen."

Verder wil Campus Fryslân ook werken aan het imago van Leeuwarden als universitaire stad. "In het begin moesten studenten nog wel wat uitleggen als ze ergens zeiden dat ze een universitaire studie in Leeuwarden gingen doen. Dat is wel beter geworden. Maar er kan altijd meer aan gedaan worden, wij doen er alles aan om de bekendheid te vergroten."

Nieuwe bachelor in Leeuwarden

Bijzonder is ook dat er in september volgend jaar een tweede bachelor bij komt. Bouma: "Het heet 'Data Science and Society' en gaat over het opzetten en het beheren van grote databestanden en de maatschappelijke implicaties daarvan. Dus juridische, ethische en technische vragen. Hoe kunnen we veilig grote databestanden maken en toepassen, daar draait het om."

In de herfst moeten nieuwe studenten zich daarvoor in kunnen schrijven. De bedoeling is dus ook dat de nieuwe bachelor het studentenaantal omhoog brengt. Gedeputeerde Sander de Rouwe heeft laten weten dat de langere opstarttijd ook op andere vestigingen geldt, maar dat de provincie er alle vertrouwen in heeft dat het goedkomt.