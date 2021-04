Politiehelikopter heeft tweede container gevonden op Noordzee

De politie heeft met een helikopter de tweede container die overboord is geslagen gevonden in de Noordzee. Het gaat om een zogeheten 'tanktainer' met bakolie. Donderdagochtend werd de container met aceton al aangetroffen. Het schip Baltic Tern heeft in totaal vijf containers verloren: een met aceton, een met bakolie, een met pallets en twee met houtvezels. Volgens de Kustwacht is noodhulp-sleepboot Guardian onderweg om de container op te zoeken.