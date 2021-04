Laatste aanbieder analoge radio houdt er ook mee op, wat nu?

Het is de schrik van veel mensen die analoog naar de radio luisteren. Een voor een stoppen media-aanbieders met het analoge radiosignaal. Ziggo was de laatste landelijke aanbieder die nog een analoog signaal had, maar ook die houdt er nu met op. Daarnaast wordt er ook langzaam toegewerkt naar dat het FM-signaal in de toekomst gaat verdwijnen en steeds meer mensen op DAB+-radio over moeten schakelen.