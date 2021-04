Aftellen naar titel Cambuur begint, trainer Henk de Jong wil rust

De Jong wil de rust bewaren. "Ja, ik moet rustig blijven. We moeten normaal doen en ons niet rijk rekenen. We leven van wedstrijd naar wedstrijd. We moeten spelen in vrijheid en onszelf geen extra druk opleggen. Uiteraard hopen we de promotie zo snel mogelijk te pakken."

FC Den Bosch is de nummer laatst van de eerste divisie, maar van onderschatting is geen sprake, aldus De Jong. "Ik kijk wat dat betreft niet naar de ranglijst. Den Bosch is voor ons de volgende tegenstander en dan moeten we weer scherp zijn."

Druk van Den Bosch

FC Den Bosch wordt getraind door oud-Cambuurspeler Jack de Gier. Hij was een spits en dus verwacht Henk de Jong niet dat FC Den Bosch erg defensief gaat spelen. "Nee, dat denk ik niet. Ik verwacht dat zij ook druk op ons zullen zetten."