Eerste proefevenementen beginnen vrijdag: in totaal 7.000 mensen welkom

De deuren van het Van Eysingshuis in Leeuwarden gaan vrijdag om tien uur open. Over de hele dag verspreid mogen er 60 bezoekers naar binnen. Volgende week zijn er drie optredens in stadsschouwburg De Harmonie die bijna allemaal uitverkocht zijn.

7.000 mensen totaal

In totaal is er bij de 21 Friese evenementen ruimte voor zo'n 7.000 mensen. Al die personen moeten zich vooraf laten testen. Dat gebeurt aan de James Wattstraat op industrieterrein West in Leeuwarden. In poppodium Neushoorn zijn eind april optredens van Lakshmi, Paceshifters en Kevin. Iedere avond zijn er dan 102 bezoekers welkom. Die moeten dan wel zitten.