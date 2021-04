Friese Molukkers blikken terug op 70 jaar familiegeschiedenis in Nederland

Fochteloo, Balk en Rotsterhaule-Rohel

In Fryslân waren er in het begin vier woonoorden voor de Molukse gezinnen: kamp Oranje en Ybenheer in Fochteloo, de Wite Peal bij Rotsterhaule-Rohel en Wyldemerck in Balk. Ook net over de Friese grens in Nuis kregen Molukkers onderdak. Intussen groeit de vijfde generatie Molukkers op in Nederland.

Jacob Matahelemual en Paulona da Lima groeiden daar op, in een voormalig werkkamp uit de Tweede Wereldoorlog. Later verhuisden beide families naar Drachten vanwege wek bij Philips. Zij woonden in het dorp met een paar andere Molukse families.