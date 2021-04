Aukje de Vries (VVD) stelt Kamervragen over Friese stroomnetproblemen

De Vries wil weten of het echt zo is dat er te weinig capaciteit is voor de bouw van 400 nieuwe woningen bij Leeuwarden, en ook niet voor scholen, zorginstellingen, horeca en het bedrijventerrein Zwette VI.

Versnellen

De VVD-Kamerleden willen dat de problemen zo snel mogelijk worden opgelost. Liander, Tennet en gemeente Leeuwarden hopen op de bouw van een derde onderstation bij het zuidwesten van de stad, maar dat zou pas in 2026-2027 klaar kunnen zijn. Volgens De Vries zou dat veel te laat zijn, zij wil weten hoe dit proces versneld worden kan.

Met het oog op het woningtekort zou het niet zo mogen zijn dat er straks wel wordt gebouwd, maar dat het stroomnet een grote beperking is. De Vries wil daarom van de minister van Economische Zaken weten wat er gedaan wordt aan de problemen.