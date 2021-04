B. en W. vinden stal voor 1500 varkens bij Noordwolde geen probleem

Burgemeester en wethouders van Weststellingwerf zijn bereid een vergunning af te geven voor de bouw van een nieuwe varkensstal in Noordwolde. Een varkenshouder wil uitbreiden en bijbouwen. In de nieuwe stal is plaats voor 1500 dieren. Buurtbewoners zijn tegen de komst van de grote varkensstal. Ze zijn bang voor overlast van stank en lawaai.