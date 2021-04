Politieke vragen over mogelijk verdwijnen streekkranten van NDC

Het is het CDA opgevallen dat de journalistiek van De Feanster steeds minder is geworden. De partij wil weten of het college van de gemeente nadenkt over een eventueel ander huis-aan-huisblad.

Een andere optie is om de informatie in de gemeente op een andere manier te verspreiden, denkt het CDA. "Om papier (en dus bomen) te besparen zou ook nagedacht kunnen worden over een meer prominentere rol voor RTV NOF", zegt de partij. "Of in overleg met de kabelmaatschappijen en in samenwerking met de ANNO-regio het vrijmaken van een (extra) tv-kanaal voor nieuws uit de gehele ANNO-regio."