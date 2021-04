Financiële problemen bij vrouwenteam SC Heerenveen: "Paar spannende maanden voor de boeg"

"De nood is weer hoog", vertelt Roosenburg over de situatie. "Liquiditeit is altijd het zwaard van Damocles dat boven de Heerenveen-vrouwen hangt. De stichting bestaat nog maar twee jaar, waarvan we het grootste deel van de tijd in corona zitten. We zijn superkwetsbaar. Dat waren we al voor corona, want we hadden geen vet op de botten, maar we zijn nog wel heel strijdbaar."

'Ons kapitaal staat op het veld'

De stichting werkt met een begroting die boven de zes ton ligt. Het financiële gat is volgens Roosenburg even groot als 'tweeënhalve maand op de begroting'. Dat de stichting dat bedrag tekortkomt, is te verklaren, zegt Roosenburg. "Dat komt ongeveer overeen met wat we hadden bedacht in de lounge in het Abe Lenstra Stadion." Sinds de zomer van 2019 hebben de Feanfroulju de beschikking over een businesslounge in het Abe Lenstra Stadion. Die kan verhuurd worden en zo kan er geld worden verdiend. Maar doordat de stadions al een jaar leeg zijn, loopt de stichting die inkomsten mis.

Het grootste deel van de kosten is de club kwijt aan de speelsters en de technische staf. Bestuursleden en andere vrijwilligers verdienen niets. "Ons kapitaal staat op het veld. Salaris is onze grootste kostenpost." Kunnen de speelsters de komende maanden wel gewoon hun salaris krijgen? Roosenburg: "Dat is al maanden spannend, maar dat is ook al maanden gelukt." En dus verwacht de voorzitter dat dat de komende maanden ook gaat lukken.