Wetterskip Fryslân doet mee aan langer, uitvoeriger coronaonderzoek rioolwater

Wetterskip Fryslân levert sinds september vorig jaar twee keer per week monsters van alle 27 Friese rioolwaterzuiveringsinstallaties aan het RIVM. Deze frequentie moet naar dagelijks gaan, zo is afgesproken met het ministerie.

Landelijk doen nog niet alle rioolzuiveringen mee. Nu is dat 75%. De komende tijd zal er een uitbreiding plaatsvinden naar alle 314 rioolzuiveringen in Nederland. En er zullen dan in het hele land niet meer twee keer per week, maar elke dag monsters worden genomen.

De metingen zijn een belangrijke aanvulling op de andere onderzoeken naar corona. Met behulp van rioolwateronderzoek wordt de verspreiding van het virus in de gaten gehouden. Bovendien kan op deze manier ook duidelijk worden welke verschillende varianten van het virus er zijn.

Rioolwateronderzoek kan in de toekomst ook op andere manieren worden ingezet om de volksgezondheid te monitoren.