Omrop TIP - Romantiek van het NNO live bij Omrop Fryslân

Een vleugje Romantiek... dat bieden het Noord Nederlands Orkest en Omrop Fryslân op 8 april met een concert dat live te volgen is. Het NNO speelt onder leiding van Hartmut Haenchen en samen met sopraan Annemarie Kremer werken van Wolf, Strauss en Tsjaikovski. Het concert is vanaf 20.00 uur te volgen op televisie en online via Omropfryslan.nl en op de Omrop app.