Stal vol jonge dieren, maar geen bezoekers bij kinderboerderij Leeuwarden

Het is een drukte van jewelste in de stallen van de kinderboerderij in Leeuwarden. Het is half negen, voedertijd voor de geiten. De biologische klok van de dieren is prima afgestemd, want ze laten al van zich horen zodra Germ Reitsma de achterdeur opent. Het is dagelijkse kost voor Reitsma. Ondanks de sluiting van de boerderij vanwege corona gaat het werk gewoon door.

Op het lawaai van de dieren na is het stil op het complex. De speeltoestellen blijven leeg, nu de coronamaatregelen het niet toestaan dat er bezoekers komen. Hier en daar scharrelt een medewerker rond die voor de dieren of voor het onderhoud zorgt. Al sinds december mogen er geen kinderen meer langskomen om de ezels, kippen en geiten te aaien of knuffelen. Dat is een tegenslag voor de boerderij, vooral ook omdat ze vorig jaar erop hadden ingezet om juist in deze lenteperiode weer volledig open te zijn. "De kinderboerderij is het belangrijkst in de lente, met al die jonge dieren. Voor het tweede achtereenvolgende jaar mogen bezoekers geen kijkje komen nemen."