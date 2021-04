Verdachte Mûnein overgeplaatst naar Taghi-cel om steekincident in gevangenis

Dat is donderdag duidelijk geworden op de pro forma-zitting. De verdachte, een man van 28 uit Mûnein, zou op 6 juni vorig jaar in een huis aan de Mounewei in Mûnein een 44-jarige inwoner van Almere hebben doodgestoken. De bewoner, een man van 38 jaar, raakte ook gewond

Uit de hand gelopen

Zijn vriendin ontsnapte door uit het ruit te springen. Het dodelijke slachtoffer was een vriend van de bewoner van het huis, hij was die dag op visite. De verdachte woonde aan de andere kant van de straat. Hij was eerder op de dag op bezoek geweest bij zijn dorpsgenoot en kwam later terug, met een steen en een mes. Daarna liep het in het huis uit de hand. Er is inmiddels, op verzoek van advocaat Pardijs, een reconstructie geweest. De zaak wordt waarschijnlijk in juni inhoudelijk behandeld.

De verdachte zit momenteel in de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught, waar ook Holleeder en Taghi zitten. Eerder zat hij in Zwolle, maar hij is overgeplaatst naar Vught nadat hij een andere gedetineerde met een pen in z'n hoofd had gestoken.