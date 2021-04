Nieuwe BioLNG-centrale op Energiecampus in Leeuwarden

Na verwerking tot BioLNG wordt de reststroom verwerkt tot bruikbare grondstoffen voor de landbouw om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden. Ook wordt het uit biogas vloeibare bio-CO2 geproduceerd dat vooral gebruikt wordt in de kassentuinbouw.

De nieuwe centrale moet de tweede in z'n soort worden in Fryslân. Een paar weken geleden werden door een andere onderneming al plannen gepresenteerd voor een vergelijkbare centrale in de haven van Harlingen.