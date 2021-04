PODCAST Smokkelbern #1: "Ben ik hier bij Flim?"

In deel 1 beginnen podcastmakers Gerard van der Veer en Karen Bies bij historicus Bert Jan Flim in Groningen. Hij ontdekt in 1983 als jonge student geschiedenis wat de rol van zijn eigen vader was in de oorlog. Herman Flim was bakker in Nijverdal en zat bij de NV verzetsgroep. Hij wist tientallen Joodse kinderen in veiligheid te brengen op het Twentse platteland. Eén van deze kinderen was Ed van Thijn, die later burgemeester van Amsterdam en minister van Binnenlandse Zaken werd.

Voor Bert Jan werd dit verhaal het startsein tot zijn onderzoek naar de geschiedenis van 'het kinderwerk' in de oorlog. Hij heeft inmiddels twee boeken op zijn naam staan: Onder de klok en Het grote kinderspel.