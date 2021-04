'Boeren moeten landbouwgrond inleveren voor huizen en natuur'

Dat staat volgens de Volkskrant in het rapport Grote opgaven in een beperkte ruimte, dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) straks presenteert. Het PBL is de belangrijkste adviseur van het Rijk op het gebied van ruimtelijke ordening.

Volgens het PBL staat het nieuwe kabinet voor dringende keuzes bij de toekomstige inrichting van Nederland. Tot 2030 moeten er een miljoen huizen bij worden gebouwd, er is nieuwe natuur nodig, er wordt ruimte gezocht voor windmolens en zonneparken, en er zijn snel maatregelen nodig om de gevolgen van de klimaatopwarming tegen te gaan.

'Te lang gewacht met lastige besluiten'

Dat is een "ingewikkelde puzzel", zegt het PBL, want in een klein land kan niet alles tegelijk. Het nieuwe kabinet moet knopen doorhakken, zegt PBL-onderzoeker David Hamers. Hij is een van de schrijvers van het rapport. De politiek heeft volgens hem lastige besluiten te lang voor zich uitgeschoven.