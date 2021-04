Stichting De Noordzee wil actie tegen containerschepen: "Nog steeds 800.000 kilo afval in zee"

Van Galen: "Ik zeg altijd: never waste a good crisis. We moeten echt lering trekken uit het verleden. Dus de Kustwacht moet meer bevoegdheid krijgen. Die moet kunnen zeggen: óf helemaal niet varen óf een andere route nemen." Verder wil Stichting De Noordzee dat Nederland met Denemarken en Duitsland optrekt om de Waddeneilanden beter te beschermen tegen het containerverlies. Dat was ook een van de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Noch steeds 800.000 kilo afval in zee

"We zijn heel erg bang dat dit zich weer gaat herhalen. Er ligt nog steeds 800.000 kilo afval in zee. De Noordzee is ons grootste natuurgebied en de Waddenzee is nota bene een werelderfgoedgebied. Daar moeten we op passen. Plastic vergaat niet."

Buchner wil niet zeggen dat er een vaarverbod moet komen bij bepaalde omstandigheden. "Ik ben geen politicus." Maar duidelijk is dat het bij zulke golven als die van deze week niet veilig is om te varen. "En deze kapitein voer toch door. Misschien kende hij het gevaar niet of hij heeft het gevaar gegeneerd."