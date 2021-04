Caféhouder Baard krijgt voorlopig gelijk van rechter

De exploitant van het café in Baard, Cobus Prins, blijft voorlopig de huurder. Dat is de voorlopige uitspraak van d rechtbank in een kort geding. Aggie Brouwer, de vrouw van Prins, zei vorig jaar de huur van het café in Baard op. Haar man was de huurder, dus het is maar de vraag of de opzegging wel geldig is volgens de wet. Stichting Dorpshuis Baard, die het café verhuurt, heeft vanaf 1 mei al een nieuwe huurder gevonden. Maar de rechter vindt dat de opzegging niet volgens de regels ging.