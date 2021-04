Theater in de kelder van het Leeuwarder Comenius: 'Holocaust-Hollywood'

In het donker

De ramen in de kelder van het Comenius zijn voor een groot deel afgeplakt om zo weinig mogelijk licht door te laten. Een dertigtal stoelen staat verspreid over de vloer om zoveel mogelijk de anderhalve meter te kunnen aanhouden. Aan één kant van de kelder is, zo goed en zo kwaad als het gaat, een decor aangebracht inclusief de professionele belichting die erbij hoort. In totaal zal hier 17 keer het stuk Holocaust-Hollywood gespeeld worden voor in totaal zo'n 400 leerlingen.

Voor Timmer en Nauta is het voor het eerst sinds vorig jaar dat ze weer op 'toneel' staan. Maar van extra spanning hebben ze geen last, zo zegt Timmer: "Het is uiteindelijk net als zwemmen en fietsen. Je verleert het niet." Voor de theatermaker zit de spanning meer in het stuk zelf. "Het is toch een vrij heftig verhaal en om dat op een goede manier te vertellen voor deze doelgroep is wel spannend", zegt Nauta.

"Er zitten ook veel verwijzingen naar vandaag de dag in. Zo waarschuwen we voor 'fake news'. Verhalen die maar makkelijk gedeeld worden en geloofd worden en hoe dat verkeerd kan lopen", zo vult Timmer aan.

Hoop op theater

Het stuk over Weber is wel flink aangepast om het te kunnen spelen op school. Zo is het veel korter dan dat eerst de bedoeling was. Nauta: "Daarom hopen we ook dat we het later ook nog echt in het theater kunnen doen. Er zitten nog zoveel aspecten aan dit verhaal die aandacht verdienen, dat we het niet kunnen laten liggen."