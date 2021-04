Forum voor Democratie grijpt burgerinitiatief aan voor Friese referenda

De Friese fractie van Forum voor Democratie steunt een burgerinitiatief voor het mogelijk maken van provinciale referenda. Eerder was een voorstel ingediend om de referendumverordening aan te passen, maar dat werd door een aantal partijen tegengehouden. Maar door het doorstromen van Romke de Jong van D66 naar de Tweede Kamer is er nu gelijkspel: 21 stemmen voor en 21 stemmen tegen. Daardoor is er volgens Forum ruimte voor een burgerinitiatief.