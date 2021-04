Twee drugswoningen in Leeuwarden en een in Waadhoeke gesloten

In Leeuwarden gaat het om twee woningen: aan het Zuidvliet en de Pieter Stuyvesantweg. In beide huizen werden hennepkwekerijen aangetroffen. In het huis aan het Zuidvliet werden 64 planten en 5.757 stekjes aangetroffen. In het andere pand werden 36 planten aangetroffen. Beide huizen zijn voor 3 maanden gesloten.

In de gemeente Waadhoeke gaat het om een woning in Franeker. Daar werden in januari 341 planten aangetroffen.