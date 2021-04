Fardau Visser uit Berltsum geeft voorlichting over Friese taalstudie aan de RUG

College mei buitenlandse studenten

Wat Fardau het mooie vindt aan de studie Minorities & Multilingualism is dat ze met zowel buitenlandse studenten als met studiegenoten uit Fryslân of de rest van Nederland colleges volgt. "Sommige studiegenoten komen uit China, India, Mexico, Griekenland of Engeland. Het is geen grote opleiding, maar we zijn wel heel hecht. Je bent geen nummer, wij kennen elkaar allemaal en de meesten zijn ook aangesloten bij onze gezellige studievereniging Multi. Ook het contact met de docenten is heel informeel, dat vind ik een groot pluspunt."

Momenteel volgt Fardau de meester van Minorities & Multilingualism. "Mijn masterstage doe ik bij het project 'Skriuw it Mar!' van het lectoraat Meertaligheid Geletterdheid van hogeschool NHL Stenden. Zo leer ik me te ontwikkelen als onderzoeker. Hier zal ik ook mijn mijn masterscriptie schrijven over Friese schrijfvaardigheid."

En wat wil ze als ze straks afgestudeerd is? "Het lijkt mij fantastisch om in het onderwijs te werken, maar de journalistiek lijkt me ook heel boeiend. Hoe dan ook hoop ik mijn kennis over de Friese taal later in te zetten voor mijn werk. Over kansen op werk maak ik me geen zorgen. Provincie Fryslân heeft grote ambities met het Fries, en ik hoor van afgestudeerde studenten dat ze allemaal heel snel een baan hebben gevonden en dat het Fries ze daar zeker bij geholpen heeft."