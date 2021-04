Petitie Waddenvereniging: "Heb lef, wacht jurisprudentie en claims maar af"

"Het is onvoorstelbaar," zegt Ellen Kuipers van de Waddenvereniging. "Er wordt weer bewezen dat de vaarroutes niet veilig zijn bij dit weer." Dinsdag maakte Kuipers al bekend dat de Waddenvereniging bezorgd is, een dag later blijkt dat de bezorgdheid terecht is: weer heeft een schip containers verloren. "Wij vinden dat er doorgepakt moet worden: geen woorden, maar daden. Hoe moeilijk kan het zijn, het is geen 'rocket science'."

"Heb lef en wacht jurisprudentie en claims maar af"

Kuipers vindt dat de regering lef moet tonen en gewoon een proef moet doen met het sluiten van de zuidelijke vaarroute wanneer dat nodig is. "Er is wetgeving dat schepen het vrije recht van doorvaart hebben, maar misschien moet je na zoveel incidenten lef hebben en de jurisprudentie en claims maar afwachten. Het is een geldkwestie, maar hoeveel geld kost het opruimen van al die spullen wel niet die overboord geslagen zijn?"

Wanhopig

De risico's zijn in beeld, de maatregelen liggen voorhanden, zo zegt Kuipers. "Het is gewoon een kwestie van doorpakken. Hoe kan het dat de Kustwacht geen bindende adviezen kan geven. Er ligt een motie van november vorig jaar dat de Kustwacht meer mandaat krijgt om in te grijpen. Bij elke storm denk je: gaat het weer mis? Ik snap het echt niet en wordt er echt wanhopig van."