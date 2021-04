Toekomst lokale bladen in Fryslân onzeker: "Het is een trieste tendens"

In Fryslân heeft NDC in totaal 16 kleine bladen uitgegeven: de Balkster Courant, it Bolswards Nieuwsblad, de Drachtster Courant, De Feanster, de Franeker Courant, de Heerenveense Courant, Huis aan Huis Leeuwarden, de Jouster Courant, de Kollumer Courant, de Nieuwe Dockumer Courant, de Nieuwe Ooststellingwerver, Nieuwsblad Noordoost-Friesland, it Sneeker Nieuwsblad, de Stellingwerf, De Woudklank en de Zuid-Friesland. Een paar van deze titels zijn wel op abonnementbasis.

Alles of niets

NDC is vrij recent overgenomen door het Belgische Mediahuis, dat al langer bezig is om wijkkranten te verkopen. Het blijkt dat winst met de kleine kranten bijna niet mogelijk is door tegenvallende advertentie-inkomsten. Volgens RTV Noord is het niet de bedoeling dat NDC nog een deel van de kranten houdt: het is alles of niets. Het gaat ook om kranten in Groningen en Drenthe. De ceo heeft aan RTV Noord laten weten dat overnamepartijen 'niet in de rij staan.' Binnen het personeel van NDC is er onrust over het afstoten.

Grotere trend

Volgens Teixeira past het verdwijnen van de kranten dus in een grotere trend. Het heeft met diverse zaken te maken. "Een deel kreeg een versnelling door de coronapandemie. Regionale en landelijke dagbladen zien hun oplagen stijgen omdat lezers behoefte hebben aan informatie. Daardoor stijgt de omzet ook, want je betaalt voor een abonnement."