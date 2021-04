Schaatsster Reina Anema is voorlopig schooljuf af en maakt overstap naar Jumbo-Visma

Anema had bij Team Frysk een amateurcontract. Eerder dit jaar was ze nog op zoek naar geldschieters, zodat ze haar in het komende seizoen optimaal kon voorbereiden op de Olympische Spelen. Daarnaast stond de specialiste op de 3.000 en 5.000 meter op invalbasis voor de klas op basisscholen. Daar stopt ze nu dus mee. "Ik vind dat wel jammer, want ik vind het heel leuk om voor de klas te staan. Dat komt wel weer in de toekomst", zegt de nummer drie van het afgelopen NK allround.

Telefoon van Orie

De Friezin kreeg twee weken geleden plotseling een telefoontje van succescoach Jac Orie. "Ik was heel verrast. Dus ik dacht ik neem op en ik hoor wel wat hij te vertellen heeft", zegt Anema. Orie wilde Anema graag bij zijn team hebben. "Hij denkt dat ik goed in het team pas en dat hij me beter kan maken."

Anema moest echter nog wel even goed nadenken over het aanbod van Jumbo-Visma. "Ik heb nu vier jaar bij Team Frysk gezeten. Daar zat ik zo op mijn plek dat het niet zo makkelijk was om te zeggen ik ga er direct heen", zegt Anema. "Team Frysk voelde echt als een familie voor me. Ik zat er echt op mijn plek. De band met Siep (Hoekstra, haar coach, red.) is ook heel bijzonder. Dus het is wel lastig om afscheid van te nemen."

"Ik vond dat dus wel moeilijk, maar dat geeft ook aan wat Team Frysk voor me betekent. Eigenlijk is het een groot compliment voor Team Frysk dat het zo moeilijk was om die stap te maken. Dat mogen ze wel in hun zak steken", zegt Anema.