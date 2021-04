Grote reparatie aan keersluis bij Harlinger haven

De sluisdeuren worden eruit gehaald en naar een bedrijf gebracht dat ze straalt en schildert. Verder wordt de installatie gerepareerd die het slib verwijdert als de sluisdeuren in gebruik zijn, want die werkt niet goed meer. Als alles is gecontroleerd, kan de sluis weer twintig jaar mee. Het werk is waarschijnlijk begin juli klaar. De totale kosten worden geraamd op zo'n 800.000 euro.

Geen veiligheidsrisico

Er zijn geen veiligheidsrisico's aan het werk van de sluis. Het Wetterskip haalt de sluisdeuren bewust buiten het stormseizoen eruit. De twee deuren die in de sluis blijven zitten, kunnen het water voldoende tegenhouden.