Tryater zoekt de grenzen op met nieuwe voorstelling 'Nacht'

Een van de regisseurs is Sjoeke-Marije Wallendal. Ze is blij dat ze hebben doorgezet en een nieuw concept hebben bedacht om toch echt live iets te spelen. "Er komt één acteur van ons op bezoek en daarvoor is een heel online deel om alvast in de stemming te komen. De kers op de taart is toch wel dat er echt live iemand aan de deur komt."

Intiem

Mattheus Douwes is één van de acteurs en hij speelt de rol van een pizzabezorger. Hij vindt het een bijzondere voorstelling om aan mee te werken. "Het is erg intiem, je krijgt echt contact met de mensen." Want hij speelt een rol, maar gaat zo nu en dan ook in gesprek met de mensen. Het is soms best een uitdaging om een goede balans tussen de rol en een echt gesprek te vinden. "Er komt een stukje regie bij kijken, want je moet wel leiden waar het heen gaat en je moet jezelf niet kwijtraken in de interactiemomenten."