D66 en PvdA stellen Kamervragen over verliezen containers: "Minister had actie moeten nemen"

De Partij van de Arbeid heeft al een lijst met Kamervragen opgesteld. Het Fries PvdA-Kamerlid Habtamu de Hoop en zijn collega Gijs van Dijk (van Texel) willen dat minister Cora van Nieuwenhuizen per directie in actie komt. "De Kamer waarschuwt sinds de ramp met MSC Zoe, kustwacht trok aan de bel, OVV schreef het in op een stevig rapport. Minister van Nieuwenhuizen deed wederom niets," schrijft De Hoop op Twitter.

Van Dijk noemt het 'schandalig' dat de minister nog niets heeft gedaan: "De Kamer waarschuwt sinds de ramp met MSC Zoe, kustwacht trok aan de bel, OVV schreef het in op een stevig rapport."

PvdA: geef Kustwacht bevoegdheid tot ingrijpen

De PvdA wil weten welke route de Baltic Tern precies nam en of de kapitein een advies van de Kustwacht heeft genegeerd. Ook in groter perspectief wil de partij weten hoeveel schepen de afgelopen tijd de zuidelijke route hebben genomen en dus een advies van de Kustwacht in de wind hebben geslagen.

Minister Van Nieuwenhuizen heeft eerder toegezegd om samen met Duitsland en Denemarken meer te doen aan restricties. Maar volgens de PvdA toont het verlies van de containers zien dat het probleem niet kan wachten op overleg met andere landen of de Internationale Maritieme Organisatie. De Kustwacht zou volgens de partij meer bevoegdheid moeten krijgen om in te grijpen.

Contact met Waddenburgemeesters

Verder willen De Hoop en Van Dijk weten of de regering al contact heeft gelegd met de burgemeesters van de Waddeneilanden, zodat er actie kan worden ondernomen als er spullen aanspoelen op de eilanden.