Buma verbaasd: 'Geen overleg met gemeentes over testevenementen'

Hoe de lijst met testevenementen tot stand is gekomen, weet Buma niet helemaal. "Het departement heeft gekeken wat verstandig is verdeeld over het land en heeft met sommige instellingen overlegd of het kon. Maar daar zijn de gemeenten niet bij betrokken geweest en daar ben ik best wel verbaasd over."

Het verbaast Buma ook dat soortgelijke evenementen in de ene gemeente wel door mogen gaan, terwijl dat in andere gemeentes niet zo is. "Ik heb daar vragen bij." Dat de gemeenten daarin worden gepasseerd, is volgens Buma acceptabel omdat er een gemeenschappelijk doel is: "Zo snel mogelijk Nederland weer open krijgen."

Eventueel kampioenschap Cambuur

Bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en De Graafschap op 30 april mogen 'slechts' 1.350 toeschouwers aanwezig zijn. Dat zorgde voor teleurstelling bij zowel de staf als supporters. Hoe dat aantal tot stand is gekomen, kan Buma niet zeggen. "De beslissing is helemaal gemaakt door Den Haag, ik denk samen met de KNVB. Waarom het er 1.350 zijn en het verschilt per wedstrijd, is een beslissing die daar is genomen en niet iets waar gemeenten een rol in speelden."

De kans bestaat Cambuur kampioen wordt en als dat gebeurt, zullen de fans dat willen vieren. "Wij zijn op dit moment met Cambuur in overleg over mogelijke promotie", legt Buma uit. "Het punt blijft dat we eind april nog wel in die derde golf zitten en dus in een risicovolle tijd. De mogelijkheden zijn heel beperkt. Een massabijeenkomst is in deze tijd helaas niet mogelijk."

Later meer evenementen

De Leeuwarder burgemeester wijst erop dat het nog maar mom een beperkt aantal evenementen gaat, maar dat er in mei veel meer mogelijk is. "Dit is een korte testfase. In mei wordt het veel breder aangepakt. Dus het is nu kijken of het organisatorisch kan, om zo snel mogelijk verder te gaan."

Buma denkt in ieder geval dat de avondklok de eerste maatregels is die wordt geschrapt zodra de maatschappij weer opengaat. Hij maakt zich zorgen over twee groepen in het bijzonder: jongeren in het onderwijs en ondernemers. "Dat zijn sectoren waar er stappen moeten worden gezet om hen ten goede te komen."