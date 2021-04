LDODK blij met testevenement: "Belangrijk dat de jeugd weer kan sporten"

"Er doen acht teams van vier verenigingen mee, dan komen er 120 kinderen van 14, 15 jaar op het veld", zegt voorzitter Gouke de Vries. "Ik ben blij dat de kinderen nu deze primeur hebben en niet de topsport."

De club had aangegeven te willen meewerken aan een proef. "Vorige week had ik al contact met de wethouder. Die had een brief gekregen van het ministerie en van de bond hoorden we gisteren dat het doorging. We hebben ervaring met de Korfbal League en teststraten, dus we kunnen het makkelijk organiseren." Hij vindt het belangrijk dat de jeugd weer kan sporten.

Nu gaat hij eerst vrijwilligers zoeken om te helpen. "Die hebben we wel binnen de club, dus dat komt goed. En we hopen dat we de nacompetitie nog kunnen spelen in de voorzomer. Dat zou bijzonder zijn. Dat we in mei en juni nog tegen andere ploegen in de regio kunnen spelen. Daar hebben de kinderen wel behoefte aan."