Schip verliest vijf containers in Noordzee boven Ameland

"Het is elke keer weer schrikken als dit soort situaties er zijn. Dit zou niet moeten gebeuren", zegt burgemeester Leo Pieter Stoel van Ameland in een reactie. "Het blijkt nog steeds dat de wijze waarop die containers gesjord zijn op zulke schepen dat die niet sterk genoeg is voor dergelijke situaties. Dat containers van schepen af kunnen vallen en dat mag natuurlijk niet. Op het moment dat die schepen vlak boven de Waddeneilanden varen, houden we ons hart vast. Containers in zee zijn gevaarlijk."

Het is niet duidelijk of het schip de noordelijke of de zuidelijke vaarroute volgde. Dit schip ligt op 17 mijl noordelijk van Ameland, dat zou de zuidelijke route kunnen zijn. "Hele grote schepen worden geadviseerd om de noordelijke route te nemen. Dit schip is met 169 meter wel kleiner dan de MSC Zoe."

Frustrerend

De burgemeester vindt het frustrerend dat zoiets nog steeds kan gebeuren. "De minister zou het inbrengen in het internationaal maritiem overleg, dat gaat over de regelgeving van de scheepvaart, zodat er aan de sjorringen en stabiliteit van de schepen eisen worden gesteld en dat er meer invloed kan worden uitgeoefend op de vaarroutes. Nu geeft men een advies en daarmee blijft het risico dat kapiteins andere beslissingen nemen en een onnodig risico nemen."

Nu is het vooral wachten waar de containers aanspoelen. "Is dat Ameland of Schiermonnikoog of gaan ze nog meer naar het oosten. Dat is niet zeker. En als ze aan wal raken zullen we de containers veilig stellen zodat de inhoud zo min mogelijk schade kan aanbrengen. In één zit aceton en dat is geen fijn spul, dat wil je niet in de natuur hebben."