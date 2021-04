MCL doet mee aan landelijk onderzoek naar alzheimer

Dat kan door verbeterde diagnostiek, ontwikkelen van risicoprofielen op maat en focus op preventie. Dementie is de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland. Het wordt voor een groot deel veroorzaakt door de ziekte van Alzheimer waarvoor geen medicijn is.

"Onderzoek heeft aangetoond dat alzheimer zich ontwikkelt gedurende een periode van twintig tot dertig jaar. En daar ligt de sleutel. Ingrijpen voordat de ziekte zich openbaart. We moeten mensen bereiken die het risico lopen om de ziekte te krijgen", zegt Wiesje van der Flier van ABOARD.

"Daarom willen we het bewustzijn rondom alzheimer bij een groot publiek vergroten. Ook zetten we de benodigde stappen naar een toekomst waarin behandeling op maat mogelijk is. Kennis delen over hoe je je hersengezondheid kunt versterken en mensen met alzheimer kunt ondersteunen is ook een onderdeel van dit project."

Bij het MCL zijn klinisch geriater Liesbeth Hempenius en neuroloog Niek Verwey bij het onderzoek betrokken. Het project maakt deel uit van de Nationale Dementiestrategie 2021-2030 van het ministerie van VWS.