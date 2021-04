Dit zijn de testevenementen in Fryslân de komende maand

Wie in Leeuwarden woont, treft het, als je kijkt naar waar de testevenementen van het Rijk worden gehouden. Van de 22 testevenementen in onze provincie is verreweg het grootste deel in de Friese hoofdstad. Bijvoorbeeld het museumhuis Van Eysinga en het Fries Museum, maar ook voorstellingen in De Harmonie in Neushoorn.