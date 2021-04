"Herbouw oké, hoogbouw nee": verzet tegen nieuwbouw verzorgingstehuis Harlingen

Het is nog niet zover dat de plannen definitief doorgaan en dus hoopt Van Berkel in contact te komen met de gemeente. Hij wil graag in gesprek. "Dat contact loopt ook altijd goed hoor, maar we zijn nu verrast met een compleet nieuw plan."

Overleg

"Er gaan in de omgeving zaken veranderen, dus ik snap dat gevoel bij de omwonenden wel", wethouder Eric de Groot. "De huidige woontoren is hoger dan 20 meter met een combinatie van laagbouw op het terrein en dat wordt nu wel anders. De totale hoogte wordt lager, 15 meter. Doordat het ene lager wordt, krijg je variatie over het terrein, waardoor er op onderdelen blokken hoger worden dan dat ze nu zijn."

In de afgelopen periode is er veel overleg geweest met bewoners van Almenum en omwonenden. "Het uiteindelijke resultaat is een compromis van alle op- en aanmerkingen. Er is rekening gehouden met de input van de bewoners van de Midlumerlaan en dat er niet direct achter hun woningen een vijflaags gebouw komt, maar zo dicht mogelijk bij het kanaal." Van de 162 woningen komen er 155 terug. "Het wordt iets kleiner en anders verdeeld over het terrein."

De wethouder ziet voor zichzelf in het vervolgtraject een rol als voorzitter om samen verder te komen. "We hebben de bewoners uitgenodigd voor een gesprek naar aanleiding van hun laatste brief om toch weer met elkaar te praten. We hebben aangegeven dat we in de uitwerking nadrukkelijk dit samen met de partijen willen doen. Het is voor ons ook van belang dat het een mooi samenhangend geheel wordt waar iedereen blij wordt. Maar ik kan niet iedere wens honoreren. Wel willen we maximaal de ruimte zoeken voor de privacy van de bewoners van de Midlumerlaan en Almenum."